China Evergrande Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf China Evergrande in sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen und Kommentare ausgewertet, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Evergrande-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 59,35, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Evergrande bei 1,14 HKD. Dies führt zu einer schlechten Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,24 HKD lag, was einem Abstand von -78,95 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,26 HKD, ergibt sich eine Differenz von -7,69 Prozent und somit ein schlechtes Signal.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für China Evergrande in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Aktie erhält daher eine schlechte Bewertung. Darüber hinaus wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem schlechten Rating bewertet.