China Evergrande Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von China Evergrande liegt bei 36,67, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 57,69 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen über China Evergrande in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen überwogen dabei die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Entwicklung wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Evergrande-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,95 HKD. Der aktuelle Schlusskurs von 0,206 HKD weicht somit um -78,32 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Schlusskurs von 0,23 HKD eine Abweichung von -10,43 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Evergrande-Aktie also ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Evergrande zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Dadurch wird eine Gesamteinstufung als "Gut" erzielt. Dies deutet auf eine aktive Diskussionsintensität hin und spiegelt ein langfristig positives Stimmungsbild wider.