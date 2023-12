China Evergrande Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet und ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. China Evergrande wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,17 Punkten, was bedeutet, dass die China Evergrande-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 57,21 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält China Evergrande insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über China Evergrande eher neutral diskutiert. An drei Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Großteils war die Stimmung neutral an insgesamt fünf Tagen. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält China Evergrande insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die China Evergrande-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass die China Evergrande-Aktie mit einem Kurs von 0,235 HKD inzwischen -6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -78,24 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

