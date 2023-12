China Evergrande ADR Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Evergrande-Aktie in den letzten 7 Tagen eine neutrale Position einnimmt, da der RSI bei 62,71 liegt. Über einen längeren Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt der RSI einen Wert von 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber China Evergrande größtenteils positiv, mit sieben positiven Tagen gegenüber einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird China Evergrande daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung zugewiesen.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine geringere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der China Evergrande-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,17 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,235 HKD lag, was einem Unterschied von -79,91 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt wird die China Evergrande-Aktie daher sowohl aus technischer als auch aus sozialer und sentimentaler Sicht als "Neutral" bzw. "Schlecht" bewertet.