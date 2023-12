China Evergrande ADR Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Evergrande-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 57 für die letzten 7 Tage. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie mit einem Wert von 59,35 eine "Neutral"-Bewertung. Die Gesamtbewertung nach RSI-Bewertung ergibt daher ein "Neutral"-Rating für China Evergrande.

Die Anleger-Stimmung bei China Evergrande ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiv noch negativ Themen hervorgehoben, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für China Evergrande in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein fallendes Interesse an der Aktie hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der China Evergrande bei 1,14 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,24 HKD liegt, was einem Abstand von -78,95 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -7,69 Prozent.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die China Evergrande-Aktie auf Basis der verschiedenen Bewertungsfaktoren.