China Evergrande ADR Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der China Evergrande-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,87 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,163 HKD weicht somit um -81,26 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,21 HKD, wobei der letzte Schlusskurs um -22,38 Prozent unter diesem Wert liegt, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Evergrande-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien spiegeln aktuell keine klare Einschätzung oder Stimmung gegenüber China Evergrande wider. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion führt. Die Aktie von China Evergrande wird bezüglich der Anlegerstimmung daher als "Neutral" angemessen bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz auf sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine Veränderung zum Positiven in der Stimmungsrate. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung für China Evergrande als "Gut" in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Evergrande-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die China Evergrande-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Stimmung auf sozialen Medien neutral bewertet wird.