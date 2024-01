China Everbright Water Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der China Everbright Water-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 11, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die China Everbright Water-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich China Everbright Water ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Fokus der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Everbright Water-Aktie aktuell bei 1,26 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,25 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -0,79 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 1,2 HKD angenommen, was einer Differenz von +4,17 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Analyse der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität sowie der Änderung der Stimmung ergibt in Bezug auf China Everbright Water eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".