China Everbright Water Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Everbright Water ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den ausgewerteten Meinungen der letzten beiden Wochen, die als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier als "neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikanten Veränderungen, was zu der Einschätzung eines "neutralen" Ratings auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der China Everbright Water derzeit bei 1,28 HKD, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 1,21 HKD notiert und somit einen Abstand von -5,47 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch eine Differenz von 0 Prozent, was zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Einschätzung als "neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für China Everbright Water führen zu einer Einschätzung als "neutral", da weder überkaufte noch überverkaufte Signale vorliegen.

Insgesamt erhält die Aktie von China Everbright Water somit ein "Neutral"-Rating auf verschiedenen Bewertungsebenen.