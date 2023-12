China Everbright Water Aktie: Jetzt geht’s los!

Die China Everbright Water ist aktuell mit einem Kurs von 1,19 HKD um -0,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Hingegen wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -6,3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der China Everbright Water als Neutral-Titel zu bewerten ist. Der RSI7 beträgt 71,43, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 48,28 liegt und somit für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Ranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um China Everbright Water geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von China Everbright Water bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von China Everbright Water eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionsintensität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist nach unserer Messung kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit wird der Aktie von China Everbright Water bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugesprochen.