China Everbright InternationalADR-Anleger sollten sich noch gedulden!

China Everbright Environment schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Mit einer Differenz von 2,01 Prozentpunkten (8,52 % gegenüber 10,53 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen ein deutlich negatives Signal bezüglich China Everbright Environment. Auch die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Aufgrund dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt wird die Aktie von China Everbright Environment also als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert von China Everbright Environment bei 3, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens nur 3,19 Euro zahlt. Das ist 98 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird der Titel als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass China Everbright Environment derzeit überverkauft ist, was als positiv bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft, da hier weder überkauft noch überverkauft.

Insgesamt wird China Everbright Environment also in Bezug auf die Dividendenpolitik und das Kurs-Gewinn-Verhältnis als "Schlecht" eingestuft, während der RSI als "Gut" bewertet wird.