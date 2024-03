China Everbright Greentech Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

China Everbright Greentech wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt bei 6,58, was einem Abstand von 40 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,98 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung für China Everbright Greentech blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird von Analysten als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -2,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" aufweist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie von China Everbright Greentech im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,55 Prozent erzielt, was 34,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Unterperformance.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass China Everbright Greentech auf fundamentalen, sentimetalen und dividendenpolitischen Basis als unterbewertet betrachtet wird, jedoch in Bezug auf die Branchenvergleiche eine negative Bewertung erhält.