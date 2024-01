China Everbright Greentech Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Dividendenpolitik von China Everbright Greentech wird von Analysten als schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -2,72 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt. Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion. Die Technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der China Everbright Greentech bei 1,02 HKD liegt, was einem Abstand von -9,73 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 1,13 HKD entspricht, was zu einer schlechten Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,84 HKD, was einer Differenz von +21,43 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung. Im Branchenvergleich hat die Aktie von China Everbright Greentech im letzten Jahr eine Rendite von -56,37 Prozent erzielt, was 39,9 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der Unterperformance insgesamt als "Schlecht" bewertet.

