China Everbright Greentech Aktie: Grund zur Sorge?

Anleger: Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf China Everbright Greentech bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Sentiment.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Everbright Greentech bei 6,25 liegt. Dies ist deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 12,16 in der Kategorie "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 1,18 HKD bewertet wird. Mit einem letzten Schlusskurs von 0,76 HKD liegt die Aktie deutlich darunter (-35,59 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert bei 0,78 HKD liegt und der letzte Schlusskurs ähnlich hoch (-2,56 Prozent) ist.

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie mit einem Wert von 40 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Zusammenfassung zeigt die Stimmung der Anleger eine neutrale Haltung gegenüber China Everbright Greentech, während die fundamentale Analyse die Aktie als unterbewertet einstuft. Die technische Analyse ergibt unterschiedliche Bewertungen, von "Schlecht" bis "Neutral", und der RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.