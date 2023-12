China Everbright Greentech Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Everbright Greentech ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um eine zusätzliche Einschätzung für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Everbright Greentech mit 3,13 Prozent 2,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete China Everbright Greentech eine Performance von -56,37 Prozent. Im Branchenvergleich ist dies eine Underperformance von -40,15 Prozent. Auch im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Aktie mit -40,15 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der China Everbright Greentech derzeit mit 1,17 HKD angegeben, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,79 HKD aufweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 0,78 HKD, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten unterdurchschnittlich war. Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Signale.