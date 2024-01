China Everbright Bank Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für China Everbright Bank. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 27,27 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass China Everbright Bank momentan überverkauft ist und die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist China Everbright Bank weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die China Everbright Bank derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,06 CNH, während der Kurs der Aktie (2,95 CNH) um -3,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,91 CNH, was einer Abweichung von +1,37 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei China Everbright Bank in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Analyse ergibt 0 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass die China Everbright Bank-Aktie mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die China Everbright Bank-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.