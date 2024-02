China Everbright Bank Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die China Everbright Bank-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 45 auf, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 34,33 ergibt eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die China Everbright Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,77 Prozent, was eine Outperformance von +4,63 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite sogar um 10,81 Prozent über dem Durchschnittswert. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine deutliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber China Everbright Bank in den letzten Tagen überwiegend positiv. Allerdings waren mehr Verkaufssignale als Kaufsignale zu verzeichnen, was zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.