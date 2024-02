China Everbright Bank Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs der China Everbright Bank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 3,21 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +2,56 Prozent für die China Everbright Bank. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,95 Prozent im letzten Jahr, wobei die China Everbright Bank 10,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird der China Everbright Bank ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugesprochen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die China Everbright Bank-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt positiv abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 3,06 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,22 CNH liegt, was einer Abweichung von +5,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 3,01 CNH über dem letzten Schlusskurs (+6,98 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die China Everbright Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die China Everbright Bank liegt der RSI7 bei 30,43 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 33,77 ebenfalls keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftsein, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Everbright Bank also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität rund um die China Everbright Bank eher schwach ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für die China Everbright Bank in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".