China Everbright Bank Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten zwei Wochen wurden in sozialen Medien besonders positive Diskussionen über China Everbright Bank geführt. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen herrschten jedoch hauptsächlich negative Themen vor. Daraus ergibt sich heute eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, wodurch die Gesamtbewertung für China Everbright Bank auf "Neutral" lautet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Handelsbanken-Branche hat China Everbright Bank in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +0,17 Prozent erzielt, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -1,32 Prozent lag, während die Performance von China Everbright Bank bei -1,14 Prozent lag. Im Finanzsektor lag die Performance jedoch bei 3,62 Prozent, was einer Unterperformance von 4,76 Prozent für China Everbright Bank entspricht. Aufgrund der ähnlichen Performance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Everbright Bank beträgt 52,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine Einstufung als "Schlecht", da der Kurs der Aktie um -6,19 Prozent über dem GD200 von 3,07 CNH liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 2,97 CNH, was einer Abweichung von -3,03 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die China Everbright Bank.