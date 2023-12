China Everbright Bank Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für China Everbright Bank wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 56,25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Everbright Bank verläuft aktuell bei 3,07 CNH, während der Aktienkurs bei 2,85 CNH liegt. Dies deutet auf eine negative Abweichung von -7,17 Prozent hin. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 2,95 CNH ergibt sich eine Differenz von -3,39 Prozent, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der China Everbright Bank um mehr als 5 Prozent darunter. Bei einer mittleren Rendite in der "Handelsbanken"-Branche von -1,4 Prozent liegt die Aktie mit 0,26 Prozent darüber. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zur China Everbright Bank. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, überwiegen in den letzten Wochen die negativen Meinungen. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 6 schlechten und 0 guten Handelssignalen, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung angemessen neutral bewertet ist.