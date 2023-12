China Everbright Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Aktienkurs von China Everbright Environment hat im vergangenen Jahr eine negative Rendite von -25,8 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite 22,02 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,78 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -8,68 Prozent, und China Everbright Environment liegt aktuell 17,12 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Everbright Environment derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2 Prozentpunkte (8,52 % gegenüber 10,52 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um China Everbright Environment beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Everbright Environment-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 40) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 60,82).

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für China Everbright Environment basierend auf der RSI-Bewertung.

