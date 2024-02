China Everbright Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "China Everbright":

Die technische Analyse der China Everbright-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,72 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,02 HKD liegt, was einem Unterschied von -14,83 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,3 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,51 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die China Everbright-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 6,79 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 5,83 Prozent für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von China Everbright eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass China Everbright weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, da die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen neutral waren. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die China Everbright-Aktie basierend auf der technischen Analyse, Dividendenrendite und Anleger-Stimmung.