China Everbright Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Insight Acquisition Corp":

Der Aktienkurs von China Everbright hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,98 Prozent verzeichnet, was mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche insgesamt hat eine mittlere Rendite von -13,77 Prozent erzielt, wobei China Everbright auch hier mit einer Rendite von 19,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Everbright beträgt derzeit 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 25 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass China Everbright aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, und daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet China Everbright derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (6,79 % gegenüber 5,97 %), was zu einer neutralen Einstufung in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Punkt führt. Ebenso wurden keine bedeutend mehr oder weniger Diskussionen über das Unternehmen geführt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Everbright-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.