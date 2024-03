China Everbright Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "China Everbright":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Echo in der Öffentlichkeit. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien haben Auswirkungen auf die Einschätzungen von Aktien. In Bezug auf China Everbright wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Veränderungen. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Dividendenrendite von China Everbright beträgt 6,79 Prozent, was 1,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite bezieht die Dividende auf das aktuelle Kursniveau.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich China Everbright war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Everbright beträgt 32,26 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 32,86) führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird China Everbright in Bezug auf die Diskussionen, die Dividendenpolitik, das Anleger-Sentiment und den RSI mit "Neutral" bewertet.