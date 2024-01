China Everbright Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "China Everbright International":

Der Aktienkurs von China Everbright Environment hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,8 Prozent verzeichnet, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite -8,72 Prozent, wobei China Everbright Environment mit 17,08 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei China Everbright Environment festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält China Everbright Environment daher ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt aktuell 3,19, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält China Everbright Environment in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist China Everbright Environment derzeit eine Dividendenrendite von 8,52 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,61 % in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 2,09 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.