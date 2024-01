China Everbright Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "China Everbright International":

Der Aktienkurs des Unternehmens China Everbright Environment hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite 21,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -8,49 Prozent, und China Everbright Environment liegt aktuell 17,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Everbright Environment zeigt eine Ausprägung von 11,54, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Analysten haben die Stimmung in sozialen Plattformen zu China Everbright Environment beobachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Die Nutzer haben in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf China Everbright Environment. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.