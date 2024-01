China Everbright Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "China Everbright International":

In den letzten vier Wochen konnte bei China Everbright Environment keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 11,11 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher als gut eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI neutral. Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Aktie derzeit als schlecht bewertet, da der Kurs um 9,22 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine neutrale Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 3,19 Euro, was 98 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird die Aktie als gut eingestuft, da sie unterbewertet ist.

