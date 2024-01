China Everbright Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Everbright liegt bei 5,06, was unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte von 23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen günstig bewertet wird. Daher erhält sie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Haltung der Marktteilnehmer gegenüber China Everbright. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat China Everbright im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,61 Prozent erzielt, was 13,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -7,68 Prozent, wobei China Everbright aktuell 14,93 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der China Everbright-Aktie um -10,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.