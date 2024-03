China Everbright Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "China Everbright International":

Die China Everbright Environment-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie liegt bei 2,81 HKD, was einem Abstand von +7,83 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 3,03 HKD entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,84 HKD, was einer Differenz von +6,69 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung von "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von China Everbright Environment als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,96 insgesamt 98 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 234,4 liegt.

Die Dividendenrendite der China Everbright Environment-Aktie beträgt 8,27 Prozent, was 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (10,81) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Aktie von China Everbright Environment im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,71 Prozent, was 1,36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -5,91 Prozent, wobei China Everbright Environment aktuell 0,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die China Everbright Environment-Aktie in der technischen Analyse eine Einstufung von "Gut", in der fundamentalen Analyse ebenfalls eine Einstufung von "Gut", und in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von "Schlecht", während sie im Branchenvergleich mit "Neutral" bewertet wird.