China EverbrightADR, ist immer für eine Überraschung gut!

Die China Everbright-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,36 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,72 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die China Everbright-Aktie mit einem Wert von 52,94 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen neutralen Wert von 59, was signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Einstufung auf Basis des RSI.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die China Everbright-Aktie auf dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Wert deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Wert in ähnlicher Höhe wie der Durchschnitt liegt. Zusammenfassend erhält die China Everbright-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die China Everbright-Aktie eine Rendite von -1,38 % auf, was mehr als 5 % über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie, da die Aktie im vergangenen Jahr eine sehr gute Entwicklung gezeigt hat.