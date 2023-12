China EverbrightADR Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Der Aktienkurs von China Everbright im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt eine Rendite von -1,38 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,97 Prozent verzeichnete, liegt China Everbright mit 6,59 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält China Everbright daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei China Everbright in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet China Everbright eine Dividendenrendite von 6,36 % aus, was 0,6 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 5,75 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also, dass China Everbright in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung erhält, sowohl in Bezug auf das Kursverhalten, das Sentiment und den Buzz, die Anleger-Stimmung und die Dividende.