China EverbrightADR Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Aktienkurs von China Everbright im Vergleich zur Durchschnittsperformance anderer Finanzunternehmen zeigt eine Rendite von -32,98 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Kapitalmärkte verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -14,21 Prozent, wobei China Everbright mit 18,76 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegermeinung wurde China Everbright in den letzten zwei Wochen von sozialen Medienbenutzern als neutral bewertet. Die Analyse der Kommentare und Beiträge zeigt, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Everbright-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,72 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,02 HKD deutlich darunter liegt (Unterschied -14,83 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,3 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,51 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Everbright liegt bei 45 Punkten, was auf einen neutralen Status hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 59,6 ebenfalls einen neutralen Status an. Insgesamt wird das China Everbright-Wertpapier daher in diesem Abschnitt als "Neutral" bewertet.