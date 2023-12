China EverbrightADR Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen China Everbright wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher hat die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Aspekten erscheint die China Everbright-Aktie auf den ersten Blick preisgünstig, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 5,06 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet einen Abstand von 77 Prozent zum durchschnittlichen KGV der "Kapitalmärkte"-Branche, das bei 22 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft und erhält somit ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist China Everbright mit einer Dividendenrendite von 6,36 Prozent gegenwärtig einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,75%) auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt +0. Aufgrund dieser Konstellation erhält die China Everbright-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die China Everbright-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 52,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 65,91 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.