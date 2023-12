China Ever Grand Financial Leasing Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der China Ever Grand Leasing zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,08 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,053 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -33,75 Prozent, was als "schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 HKD, was einer Abweichung von -11,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "schlecht" vergeben.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde China Ever Grand Leasing in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Ever Grand Leasing liegt bei 66,67, was als "neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 83, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf China Ever Grand Leasing, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine eher negative Einschätzung für die China Ever Grand Leasing Aktie.