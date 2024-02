China Ever Grand Financial Leasing Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber China Ever Grand Leasing eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält China Ever Grand Leasing daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen als weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden. Der RSI der China Ever Grand Leasing liegt bei 32,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und deshalb ein "Neutral"-Rating erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate zu identifizieren sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -6,25 Prozent im gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Ever Grand Leasing-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +7,14 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.