China Ever Grand Financial Leasing Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber China Ever Grand Leasing eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält China Ever Grand Leasing daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Ever Grand Leasing derzeit bei 0,08 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,086 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +7,5 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,07 HKD, was einer Distanz von +22,86 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Gut".

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden durch die Beiträge von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse ergab, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von China Ever Grand Leasing bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Ever Grand Leasing-Aktie zeigt einen Wert von 5, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (27,78) zeigt ebenfalls eine Überverkauft-Situation, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für China Ever Grand Leasing.