China Ever Grand Financial Leasing Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die China Ever Grand Leasing-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,07 HKD erzielt. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,047 HKD verzeichnet, was einem Rückgang von 32,86 Prozent entspricht. Die charttechnische Analyse bewertet dies als "Schlecht". Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,06 HKD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Ever Grand Leasing-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 67 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral angesehen, da in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität ist mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden. Daher wird auch hier die Aktie von China Ever Grand Leasing mit "Neutral" bewertet.