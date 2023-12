China Ever Grand Financial Leasing Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die China Ever Grand Leasing hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,053 HKD verzeichnet, was einer Abweichung von -11,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. In technischer Hinsicht wird die Aktie daher kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar -33,75 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Ever Grand Leasing ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien bezüglich China Ever Grand Leasing, wodurch auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Ever Grand Leasing-Aktie zeigt auf, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 83,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Somit wird das Wertpapier in Bezug auf den RSI als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der China Ever Grand Leasing-Aktie eine Gesamtbewertung als "Schlecht" basierend auf den genannten Kriterien.