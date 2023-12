China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse der China Environmental And Bioenergy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,05 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,048 HKD liegt ebenfalls auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von -4 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,05 HKD, was einer ähnlichen Abweichung von -4 Prozent entspricht. Daher wird die China Environmental And Bioenergy-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die China Environmental And Bioenergy diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Stimmungsbild der Anleger.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Environmental And Bioenergy zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 43,33 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 47,06 Punkten. Auf beiden Basiswerten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes und der Diskussionsstärke festgestellt werden. Daher erhält die China Environmental And Bioenergy-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.