China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Aktienkurse können neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die China Environmental And Bioenergy auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion schließt daraus, dass die Stimmung bezüglich der China Environmental And Bioenergy als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse ist die China Environmental And Bioenergy mit einem Kurs von 0,4 HKD inzwischen +400 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +566,67 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominenter Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der China Environmental And Bioenergy führt bei einem Niveau von 34,72 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 35 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat erfährt das Unternehmen keine bedeutend mehr oder weniger Beachtung als sonst. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die China Environmental And Bioenergy-Aktie.