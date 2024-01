China Environmental Technology Holdings-Anleger machen nicht mehr mit!

Das Anleger-Sentiment bezüglich China Environmental bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet. Ebenso zeigen die Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage kein besonderes Interesse an positiven oder negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Environmental zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Der RSI liegt bei 100, was als "überkauft" eingestuft wird, und der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 80,98, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,46 HKD für den Schlusskurs der China Environmental-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,231 HKD, was einem Unterschied von -49,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,31 HKD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für China Environmental in den vergangenen Monaten kaum Veränderungen aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt. Daher bleibt das Sentiment und der Buzz um China Environmental insgesamt als neutral einzustufen.