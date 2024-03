China Environmental Technology Holdings Aktie: Endlich geschafft?

Die Analyse von China Environmental zeigt, dass die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als neutral eingestuft wird. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu dieser Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die China Environmental derzeit als "schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,36 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,2 HKD liegt, was einer Abweichung von -44,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,22 HKD resultiert in einer Abweichung von -9,09 Prozent, was insgesamt zu einer Bewertung als "schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Environmental liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 95, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und ebenfalls zu einer Bewertung als "schlecht" führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird die China Environmental insgesamt als neutral eingeschätzt. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu dieser neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.