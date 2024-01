China Environmental Energy Investment Aktie: Wann tut sich was?

Die Stimmung unter den Anlegern zu China Environmental Energy Investment ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Entwicklungen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Händler"-Branche hat China Environmental Energy Investment in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -15,07 Prozent gezeigt. Auch im Sektorvergleich (Zyklischer Konsumgüter) lag die Rendite 23,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von China Environmental Energy Investment derzeit -15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage zeigt sich eine Unterperformance von -15 Prozent, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Environmental Energy Investment-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl für den RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der letzten 25 Handelstage (Wert: 48) wird ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anlegerstimmung, der Branchenvergleich und die technische Analyse ein neutrales bis schlechtes Bild für China Environmental Energy Investment.