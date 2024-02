China Environmental Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Aktienkurs von China Environmental verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um -9,72 Prozent, was bedeutet, dass China Environmental eine Outperformance von +3,72 Prozent im Branchenvergleich erzielte. Der Sektor "Industrie" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -7,99 Prozent, wobei China Environmental um 1,99 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für China Environmental liegt der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für China Environmental.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Environmental-Aktie derzeit bei 0,05 HKD. Da der Aktienkurs bei 0,047 HKD notiert, was einem Abstand von -6 Prozent entspricht, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -6 Prozent.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Environmental ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Faktoren ein gemischtes Bild für China Environmental erkennen, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte zu berücksichtigen sind.

