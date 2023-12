China Environmental Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI für China Environmental liegt bei 58,82, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 44,34, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" hat China Environmental in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,38 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche um -3,38 Prozent gefallen ist. Auch im "Industrie"-Sektor hat China Environmental mit einer Rendite von 19,72 Prozent über dem Durchschnittswert überzeugt.

Die Anlegerstimmung gegenüber China Environmental war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die China Environmental-Aktie, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität gab.

Insgesamt erhält China Environmental sowohl für die Anlegerstimmung als auch für das Sentiment und den Buzz ein "Neutral"-Rating.