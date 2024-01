China Enterprise Stock Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für China Enterprise heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 82,86 Punkten, was darauf hinweist, dass China Enterprise überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass China Enterprise weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das China Enterprise-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität von China Enterprise hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, weshalb das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Gut" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Damit ist China Enterprise insgesamt ein "Gut"-Wert.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -6,77 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Enterprise-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -9,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.