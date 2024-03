China Enterprise Stock Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die China Enterprise-Aktie liegt bei 44,68, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 65,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz erhöht war, was zu einer "Gut"-Einschätzung für diesen Faktor führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Allerdings haben statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten eine Überzahl von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der China Enterprise-Aktie mit 3,06 CNH derzeit -4,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage hingegen beträgt die Distanz zum GD200 -8,11 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.