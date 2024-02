China Enterprise Stock Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI der China Enterprise liegt bei 57,14 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,2 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamtsituation als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die China Enterprise derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,31 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,15 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,83 Prozent entspricht. Dasselbe gilt für den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,3 CNH, was einer Abweichung von -4,55 Prozent entspricht. Die Aktie wird daher insgesamt als "neutral" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnte in den letzten vier Wochen bei der China Enterprise eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie als "schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht rückläufig, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger zeigt sich, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch wird die Aktie in dieser Hinsicht als "gut" eingestuft. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "gut"-Bewertung. Insgesamt wird daher festgestellt, dass die China Enterprise hinsichtlich der Stimmung als "gut" eingestuft werden muss.