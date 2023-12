China Enterprise Stock Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse von China Enterprise-Aktien zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 3,23 CNH. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 3,49 CNH deutlich darüber liegt, was einem Unterschied von +8,05 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 3,43 CNH liegt, ergibt sich jedoch nur eine ähnliche Höhe (+1,75 Prozent) des letzten Schlusskurses. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die China Enterprise-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Enterprise auf Social Media zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liefert jedoch Anzeichen dafür, dass das Unternehmen nicht wesentlich mehr oder weniger im Fokus der Anleger steht als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Enterprise liegt bei 28,95, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,33 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Gut".

Die Anlegerstimmung zeigt überwiegend positive Einstellungen gegenüber China Enterprise in den letzten Tagen, sowohl in Social Media als auch durch bestätigte Handelssignale. Die Anzahl der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Insgesamt wird die China Enterprise-Aktie aufgrund der technischen Analyse und der Anlegerstimmung von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating versehen.