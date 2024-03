China Enterprise Stock Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse. Dieser bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der China Enterprise liegt bei 82,35, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, steht bei 54,95 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei China Enterprise keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält China Enterprise für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China Enterprise bei 3,35 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 2,98 CNH aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -11,04 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage steht die Aktie mit einer Differenz von -6,58 Prozent schlecht da. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung fanden unsere Analysten heraus, dass die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab dagegen eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wird China Enterprise hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.