China Energy Engineering Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von China Energy Engineering verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,49 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -9,8 Prozent, was einer Underperformance von -15,69 Prozent für China Energy Engineering entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,01 Prozent im letzten Jahr, wobei China Energy Engineering 17,48 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich China Energy Engineering untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Ebenso wurden in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich weist China Energy Engineering ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,59 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (92 Prozent) liegt. Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 45,72 auf. Daher wird die Aktie zum jetzigen Zeitpunkt als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse wird der Trend der Aktie betrachtet, um festzustellen, ob sie sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein wichtiger Indikator hierfür ist der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die China Energy Engineering-Aktie beträgt derzeit 0,91 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,67 HKD) liegt (-26,37 Prozent Abweichung im Vergleich). Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf diesen Indikator eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,71 HKD über dem letzten Schlusskurs (0,67 HKD), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält China Energy Engineering insgesamt auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.